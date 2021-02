Vicenza, Meggiorini: "Abbiamo fatto una grande partita. Spiace per il pareggio"

L'attaccante del Vicenza Riccardo Meggiorini ha commentato il pareggio contro il Pisa: "Complimenti per il gol, il più bello della carriera? Fortunatamente ne ho fatti di gol belli anche in rovesciata. Anche l’anno scorso qui ho fatto un gran gol. Questo campo mi porta bene e sicuramente è stato tra i gol più belli. Purtroppo non sono arrivati i 3 punti? Alla fine ciò che conta sono i punti, se fossero arrivati sarei stato molto più felice, invece lo sono solo a metà. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla nel secondo tempo. Il Pisa aveva vinto a Monza, ha pareggiato in casa con l’Empoli ed è sicuramente un’ottima squadra. Noi siamo andati in vantaggio di due gol ma non siamo riusciti a portarla a casa. Siamo strani a volte, andiamo in svantaggio di due gol e la recuperiamo, andiamo in vantaggio di due reti e non la vinciamo. Dobbiamo trovare più equilibrio, chiudere le partite e far in modo che gli avversari non trovino mai coraggio per riaprirle. Troppi i punti buttati? Finora nel nostro campionato ne abbiamo buttati, spesso siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto le occasioni per portarla a casa. Dispiace per la squadra, per quello che fa vedere non merita assolutamente la posizione in classifica attuale. Sotto hanno vinto praticamente tutte le squadre, i tre punti incominciano ad essere fondamentali? Per fortuna giochiamo subito, contro una diretta concorrente e sarà fondamentale. Dobbiamo avere più forza per fare quello che abbiamo fatto oggi e nelle ultime partite, dobbiamo trovare fiducia in noi perché siamo un’ottima squadra e abbiamo sempre fatto bene. Cosa ti senti di dire in questo momento non particolarmente fortunato della squadra? Non dobbiamo parlare di fortuna o sfortuna, dobbiamo limare degli errori e avere più equilibrio, abbiamo capacità e lo abbiamo dimostrato in tantissime partite, possiamo dire che dall’inizio del campionato abbiamo sbagliato forse 1-2 partite. Dobbiamo essere forti e fiduciosi, la squadra può fare veramente bene da qui alla fine. Martedì arriva la Cremonese galvanizzata dal risultato di oggi? Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, l’atteggiamento è sempre quello giusto, è vero che con la Spal nel primo tempo abbiamo subito qualcosa, ma la squadra c’è sempre stata, dobbiamo essere quelli di oggi ma più attenti e equilibrati".