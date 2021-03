Vicenza, Meggiorini: "Testa alla salvezza. La Serie A? La società sta mettendo basi importanti"

Con ancora negli occhi la rovesciata messa a segno contro il Pisa Riccardo Meggiorini, attaccante del Vicenza, ha raccontato il suo pensiero, su quel gol e altro ancora, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport: “La rete più bella della carriera? In realtà la metto tra le prime tre. C’è quella segnata l’anno scorso sempre al Pisa: semirovesciata su cross di Ghiaccherini e una con l’Empoli, in rovesciata. Battere il mio record di gol stagionali (18)? Non è facile, devo gestire il fisico, anche se mentalmente sto meglio oggi rispetto a 12 anni fa. Sono più tranquillo, corro meglio, non spreco energie, mi concentro di più sul gol”.

L’ex Chievo poi si concentra sugli obiettivi della formazione di Domenico Di Carlo: “La Serie A? Questa città meriterebbe di tornarci, la società sta mettendo le basi per qualcosa di importante. Ora però l’obiettivo è la salvezza, non è il momento di pensare ad altro”.