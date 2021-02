Vicenza-Monza, le formazioni ufficiali: Giacomelli dal 1°, tridente pesante per Brocchi

Giacomelli titolare alle spalle del duo Longo-Jallow. Con questo attacco il tecnico del Vicenza Di Carlo sfida il Monza nel pomeriggio odierno. A centrocampo spazio ad Agazzi al fianco di Rigoni e Zonta, mentre dietro Cappelletti gioca al fianco di Pasini con Bruscagin terzino. Il Monza di Brocchi risponde col tridente pesante formato da Diaw, Gytkjaer e Mota. In difesa la coppia Bettella-Scaglia non dovrà far rimpiangere gli assenti Paletta e Bellusci. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre in campo alle 19:00 per la 22^ giornata di Serie B:

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Beruatto; Zonta, Rigoni, Agazzi; Giacomelli; Longo, Jallow. Allenatore Di Carlo

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, Colpani; Diaw, Gytkjaer, Mota. Allenatore: Brocchi