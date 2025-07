Ufficiale Vicenza, nuovo innesto sulle fasce: arriva Caferri. Ha firmato per due stagioni

Dopo una carriera divisa fra Tritium (61 presenze e cinque gol) e Giana Erminio per il laterale destro, che però può giocare anche sulla corsia mancina, Lorenzo Caferri è arrivato il momento di spiccare il volo. Il classe ‘99, dopo lo svincolo dal club di Gorgonzola, ha infatti firmato un biennale con il Vicenza.

In carriera Caferri ha giocato per 97 volte come esterno destro di centrocampo, per 52 come terzino sulla stessa corsia e 40 volte come terzino a sinistra, segno di una grande duttilità. Questa la nota del club biancorosso:

"La società LR Vicenza comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Lorenzo Caferri, sino al 30 giugno 2027.

Caferri, esterno di centrocampo classe ’99, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia della Giana Erminio, scendendo in campo in 149 occasioni nelle diverse competizioni, siglando 11 reti e fornendo 15 assist.

Benvenuto Lorenzo".