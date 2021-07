Vicenza, per il centrocampo piace Taugourdeau del Venezia

Potrebbe tornare a giocare in Serie B Anthony Taugourdeau, centrocampista francese del Venezia. Il giocatore ex Trapani è finito nel mirino del Vicenza che lo vorrebbe al centro della propria mediana. Taugourdeau (32) ha un contratto con i lagunari fino al giugno 2023, ma secondo quanto riportato da Biancorossi.net, non sembra un ostacolo insormontabile per il buon esito dell’operazione.