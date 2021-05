Vicenza-Reggiana 2-1, le pagelle: show di Giacomelli, Jallow entra e segna. Bene Yao

VICENZA-REGGIANA 2-1

Marcatori: 13' Giacomelli, 90'+1 Jallow; 37' Yao

VICENZA

Grandi 6.5 - Due ottime parate nel primo tempo in cui riesce ad evitare il gol della Reggiana, non può nulla sulla rete di Yao. Bravo su Cambiaghi nella ripresa.

Ieraldi 6 - Più bloccato rispetto a Barlocco, fatica su Kirwan che quando lo punta riesce spesso a saltarlo. Meglio nel secondo tempo dove accompagna con più convinzione.

Cappelletti 6 - Buona gara in marcatura su Zamparo, sfiora anche il gol di testa sugli sviluppi di corner. È lui però a perdersi Yao in occasione gol.

Pasini 6 - Come Cappelletti marca bene Zamparo in area ed è bravo a respingere di testa i cross dalle fasce.

Barlocco 6.5 - Sulla sinistra si sgancia a meraviglia, trovando il fondo con cross precisi. Il dialogo con Giacomelli è ottimo, i due formano una coppia quasi inarrestabile per la Reggiana.

Nalini 5.5 - Pronti via e ha una grandissima occasione per sbloccare la gara, ma da pochi metri, disturbato, trova solo il palo. Esce all’intervallo. Dal 46’ Vanderputte 6 - Inizio con brio, con tante azioni personali e qualche cross. Un tempo positivo.

Da Riva 6 - In mezzo corre tantissimo e con qualche strappo crea un paio di buone chance servite ai compagni dalla trequarti in su. Gioca a testa alta e con qualità, è leggermente più i difficoltà quando deve tamponare le ripartenze reggiane, ma nel complesso se la cava.

Cinelli 6 - Rispetto a Da Riva è più impegnato in fase di copertura, dove fa un buon lavoro. Viene saltato solo in un paio di occasioni, in cui è costretto a commettere fallo, motivo per cui viene anche ammonito. Dal 76' Cester 6 - In un finale con ritmi crollati è lui a dare il via all'azione che porta al gol vittoria di Jallow.

Giacomelli 7 - Il migliore del Vicenza, oggi molto ispirato. Un super gol di destro e tante belle giocate a liberare i compagni in avanti. Dall'81' Jallow 6.5 - Entra e segna il gol della vittoria, difficile fare meglio.

Lanzafame 6 - Si muove molto e dialoga bene soprattutto con Giacomelli, a cui serve l’assist del gol. Sfiora la rete con un bel tiro da fuori, solo Cerofolini gli dice di no. Dal 75' Meggiorini 6 - Entra nell'azione del gol di Jallow con un bell'assist.

Mancini 5.5 - Lotta molto ma fa fatica a concretizzare. Un tiro ad inizio gara e poco altro nella sua partita. Giovanissimo all’esordio, giornata che ricorderà comunque. Dal 62’ Longo 5.5 - Si vede poco in un finale con ritmi bassi.

REGGIANA

Cerofolini 6 - Impegnato sin da inizio gara, risponde bene quando chiamato in causa e non può nulla sul gol a giro di Giacomelli e sulla rete di Jallow.

Gyamfi 5.5 - Il più in difficoltà dei difensori, è costretto ad affrontare Giacomelli che quando attacca è quasi immarcabile. Meglio nella ripresa.

Espeche 6 - Contro Lanzafame fa più fatica, ma nel complesso se la cava, specie quando Giacomelli e Barlocco arrivano sul fondo a crossare. Di testa sono tutte sue, come dimostra in occasione del gol di Yao a cui fa da sponda.

Yao 6.5 - Dei tre centrali è il più pulito in marcatura, dove è bravo a disturbare Nalini in occasione della traversa. Ha il merito di segnare il gol del pareggio a fine primo tempo, il secondo della sua stagione. Dall'85' Martinelli sv

Libutti 5.5 - Soffre la velocità e i dialoghi di Giacomelli e Barlocco che arano la fascia di sua competenza e anche in avanti non riesce ad essere incisivo come al solito. Dall'85' Lunetta sv

Varone 6 - Muscoli e sostanza nel mezzo, ci prova da lontano con il destro ma senza fortuna. Cerca di ricamare le azioni offensive dei suoi ma non è precisissimo nell’ultimo passaggio.

Rossi 6.5 - Il centrocampista più qualitativo in campo, gestisce tanti palloni con qualità saltando l’uomo e mettendo dentro palle interessanti. Bravissimo negli uno contro uno, crea sempre superiorità numerica in mezzo al campo.

Muratore 5.5 - Si vede poco nel mezzo, in una lotta molto tesa con Da Riva che lo riesce ad annullare. Dal 69’ Radrezza 6 - Prova a dare il cambio passo nei venti minuti finali.

Kirwan 6.5 - Corre tantissimo sulla sinistra ed è l'uomo più pericoloso della Reggiana. Tanti cross e anche un tiro pericoloso, buona prova. Dal 69’ Zampano 6 - Gestisce il finale.

Laribi 5.5 - Si accende a scatti ma non combina molto. Un paio di buone idee ma nel complesso una gara non del tutto sufficiente.

Zamparo 5.5- Corre tanto ma non riesce a liberarsi dalla morsa di Cappelletti e Pasini. Tanta buona volontà e sacrificio, ma non riesce a pungere. Dal 56’ Cambiaghi 6 - Prova a dare brio al finale della Reggiana. Sfiora il gol con una bella iniziativa personale ma Grandi gli dice no.