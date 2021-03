Vicenza, Rosso: "Vittoria pesante ma non siamo salvi. Meggiorini? Il rinnovo dipende da lui"

vedi letture

Al termine di Vicenza-Pescara, terminata con una vittoria per i padroni di casa grazie al gol di Riccardo Meggiorini, il Presidente del club veneto Stefano Rosso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Partita ben interpretata, siamo partiti forte all'inizio ma non siamo riusciti ad andare in vantaggio, adeguandondoci al ritmo più compassato mostrato dagli avversari. Fortunatamente abbiamo trovato il gol nella ripresa, c'è stata un po' di sofferenza nel finale di gara, ma ci sta".

Preoccupa la poca freddezza sotto porta?

"Sarebbe preoccupante se non avessimo portato a casa il risultato, ma è da apprezzare il bel gioco messo in mostra dalla squadra. Il giorno in cui saremo più bravi nella finalizzazione faremo un grande passo in avanti".

Tre punti che valgono la salvezza?

"Valgono sicuramente una bella fetta di salvezza, ma è ancora troppo presto per cantare vittoria. È sicuramente una vittoria pesante, per il morale e per la classifica".

Sul rinnovo di Meggiorini

"Il rinnovo dipenderà dalle prestazioni, se continua così saremo ben felici di offrirgli il prolungamento del contratto. Mi aspetto che vinca la classifica dei cannonieri".