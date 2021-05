Vicenza, si lavora alla permanenza di Beruatto. Ma il terzino non sarà riscattato

Il Vicenza ha intenzione di trattenere in biancorosso il terzino Pietro Beruatto anche nella prossima stagione, ma non eserciterà l’opzione di riscatto del cartellino, per 2 milioni di euro, presente al momento del suo arrivo in prestito dalla Juventus, che aveva conservato la possibilità di controriscattare il calciatore. Come riporta Trivenetogoal.it il Vicenza infatti chiederà un nuovo prestito del giocatore, dopo aver incassato il premio di valorizzazione, anche se la Juventus al momento nicchia su questa possibilità.