Villarreal, Emery: “Pazienza e personalità le chiavi del successo. Sorteggio? Nessuna preferenza"

Il tecnico del Villarreal Unai Emery si gode la vittoria contro il Salisburgo e il passaggio del turno in Europa League pur sottolineando le difficoltà della sfida: “Nella gara d’andata avevamo capito che sarebbe stato molto complicato, abbiamo sofferto nei primi 20 minuti, ma siamo riusciti a mantenere l’equilibrio per trovare il pareggio. Quel gol è frutto di pazienza e personalità da parte della mia squadra e ha cambiato il tema della gara, ci ha dato stabilità per portare la partita dove volevamo. - continua Emery come si legge sul sito – Sorteggio? Dobbiamo continuare per la nostra strada sapendo che la competizione diventa sempre più difficile e ci sono molte squadre importanti. Non ho preferenze sull'avversario che incontreremo”.