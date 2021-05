Virtus Entella-Chievo 1-3, le pagelle: Mancosu gol illusorio, Canotto tarantolato

vedi letture

Le pagelle di Virtus Entella-Chievo, gara finita 1-3 per i veneti.

VIRTUS ENTELLA-CHIEVO 1-3

Marcatori: 1’ Mancosu (E), 8’ Gigliotti (C), 43’ Di Gaudio (C), 51’ Canotto (C)

VIRTUS ENTELLA

Borra 6,5 – Può fare poco sui due gol del Chievo, ma si fa trovare pronto in tante altre circostanze limitando il passivo per l’Entella.

De Col 6 – Fatica a contenere le azioni offensive del Chievo, sviluppate spesso dalla sua parte con Renzetti e Di Gaudio. Meglio nella ripresa

Poli 5,5 – Dopo un buon primo tempo, lascia a desiderare per la mancata chiusura su Canotto che firma la terza rete clivense.

Pellizzer 5,5 – In una prova abbastanza solida sul piano difensivo, ha il demerito di perdere il confronto aereo con Gigliotti in occasione del momentaneo 1-1.

Cleur 5,5 – Parte con buon piglio in entrambe le fasi, per poi andare sempre più in difficoltà in fase di non possesso. (Dall’86’ Reali s.v.)

Dragomir 5 – Non si propone con molta efficacia in avanti, risultando insufficiente anche sul piano del contenimento. Oltre ad altri errori, si perde Di Gaudio in occasione del vantaggio gialloblù.

Marcucci 5,5 – Fatica a dare geometrie alla squadra, per via del pressing costante dei centrocampisti clivensi. (Dall’86’ Bruno s.v.)

Brescianini 6 – Da segnalare qualche inserimento in area avversaria, quando sfiora il gol dopo la respinta di Semper su tiro di Morosini.

Morosini 6 – Buon contributo sulla trequarti, sia sul piano della rifinitura che delle conclusioni visto che sfiora anche il gol. (Dal 64’ Capello 6 – Entra in campo con un atteggiamento deciso, cerando qualche grattacapo alla difesa avversaria)

Andreis 5,5 – Esordio dal primo minuto per il classe 2001, che fatica a trovare una posizione fissa e ad incidere negli ultimi metri. (Dal 64’ Koutsoupias 5,5 – Il suo ingresso non porta grosse migliorie allo schieramento dei liguri)

Mancosu 6,5 – Sblocca il match dopo 23 secondi e ha anche un’altra occasione, ma poi deve abbandonare il campo per un infortunio. (Dal 21’ Rodriguez 6 – Ottimo inizio per l’ex di giornata, pericoloso per due volte nel primo tempo. Viene contenuto meglio dopo l’intervallo)

CHIEVO

Semper 7 – Grande protagonista nel primo tempo, con due parate ravvicinate su Morosini e Brescianini e altre due risposte su altrettanti tentativi di Rodriguez. Interventi che incidono sul risultato finale.

Bertagnoli 6,5 – Parte guardingo sulla destra, per poi spingere con sempre maggiore costanza e servire a Di Gaudio il pallone del vantaggio. Nel finale, compie anche un ottimo salvataggio su colpo di testa di Poli.

Rigione 6 – In calo rispetto a tante altre esibizioni, per via di qualche errore di troppo quando ha la palla tra i piedi. Migliora nella seconda frazione di gioco.

Gigliotti 6,5 – Si fa sfuggire Mancosu sul fulmineo vantaggio ligure, ma si fa perdonare poco dopo con il gol del pareggio di testa da corner. (Dal 75’ Vaisanen s.v.)

Renzetti 6,5 – Buona spinta sulla sinistra, oltre al pallone disegnato da calcio d’angolo per il colpo di testa vincente di Gigliotti.

Garritano 6 – Confermato sulla corsia di destra, prova in qualche circostanza a servire punte senza troppo successo. Ha comunque il merito di servire a Canotto il pallone dell’1-3. (Dal 67’ Viviani 6 – Si rende utile nella gestione del triplo vantaggio nel finale)

Palmiero 6,5 – Abile ad alternare sciabola e fioretto, recuperando con grinta tanti palloni in seguito ridistribuiti con qualità ai compagni. (Dall’82’ Zuelli s.v.)

Obi 6 – Tanta sostanza in mezzo al campo da parte del centrocampista, che soffoca le azioni liguri fin dal principio.

Di Gaudio 6,5 – Parte molto largo sulla sinistra, ma quando si avvicina all’area sa fare la differenza come in occasione del gol dell’1-2. (Dal 75’ Vignato s.v.)

Canotto 7,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, tenendo sempre in apprensione la retroguardia avversaria. Completa la sua ottima prova con il gol del definitivo 1-3.

Margiotta 5,5 – Oltre ad un’occasione avuta partendo da posizione irregolare, fatica a rendersi pericoloso. (Dal 67’ Fabbro 6 – Non tocca molti palloni, entrando in una fase più di gestione che di ricerca di un altro gol da parte del Chievo)