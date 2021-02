Zanetti: "Forte al Festival di Venezia come Ibra a Sanremo? Solo per una sera"

Dopo due sconfitte consecutive in casa Milan si discute sulla scelta di Zlatan Ibrahimovic di prendere parte al prossimo Festiva di Sanremo in qualità di ospite fisso. Sul tema si è espresso anche Paolo Zanetti, tecnico emergente del Venezia rivelazione della Serie B e tifoso rossonero: "Non sono preoccupato per le due sconfitte - racconta a La Gazzetta dello Sport -. Il Milan arriva da un filotto lunghissimo, questo è solo un momento. Se manderei Forte al Festiva di Venezia come Ibra a quello di Sanremo? Gli chiederei di andare solo una sera a vedere un film".