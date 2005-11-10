Ancora un acquisto per lo Spezia: dal Parma arriva in prestito Cardinali
Ancora un innesto, come preannunciato nel giorni scorsi dal direttore sportivo Guido Angelozzi, per lo Spezia che si aggiudica l'attaccante classe 2006 Cardinali dal Parma. Questa la nota del club ligure:
"Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913, le prestazioni sportive dell'attaccante Alessandro Cardinali.
Romano, classe 2006, Cardinali ha saputo mettersi in mostra con le giovanili del club ducale, fino a guadagnare l'esordio in massima serie, avvenuto nell'ultimo turno dello scorso campionato, nella vittoria del Parma contro il Sassuolo.
Attaccante esterno, capace di agire lungo entrambe le corsie laterali, durante tutto il percorso giovanile ha dimostrato non solo un ottimo fiuto per il gol, ma anche un'ottima propensione al passaggio decisivo e ora Cardinali è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile".