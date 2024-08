Ufficiale ACR Messina, ecco Mame Ass per la difesa. Ha firmato un contratto annuale

Lo avevamo anticipato poco fa, ora arriva l'annuncio ufficiale. L'ACR Messina "comunica l’ingaggio del difensore Ndir Mame Ass.

Il classe 01’ ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025".

Ai canali ufficiali del club, ecco anche le prime parole del giocatore: "Ringrazio il Presidente Sciotto per l’opportunità. Dopo un periodo sfortunato, ho tanta voglia di dimostrare il mio valore, darò il massimo per questa maglia, chi mi conosce sa bene che non mollo mai. Per me è un orgoglio indossare la maglia del Messina".