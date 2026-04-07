TMW AlbinoLeffe, Obbedio: "Soddisfatti ma non appagati. Vorremmo matematicamente i playoff"

Un momento decisamente complicato quello che sta vivendo il calcio italiano, e che vede nell'AlbinoLeffe un po' una mosca bianca rispetto alla tendenza generale: investimenti concreti in strutture e settore giovanile quelli fatti dal club lombardo, che ieri ha persino schierato sei titolari under nella gara vinta contro la Pergolettese.

Al netto delle problematiche prima citate, legate appunto al mondo pallonaro nostrano, il Direttore Sportivo dei seriano Antonio Obbedio, nell'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche della stagione dei suoi, quando mancano ormai tre turni al termine della regular season.

Ecco le sue parole: "Il raggiungimento della salvezza con ampio margine d’anticipo, nonostante le diverse defezioni susseguitesi durante l’anno, fa sì che i contorni assunti dalla nostra stagione siano già oggi appunto positivi. Siamo soddisfatti, sì, ma non appagati: raggiungere matematicamente i playoff e viverli al massimo delle nostre possibilità darebbe ulteriore valore a quanto di buono fatto in questi mesi. Ci piacerebbe dare ancor più lustro a un campionato che è già da ritenersi di livello sia per i risultati ottenuti sia, a proposito di talento coltivato, per il coinvolgimento concreto, ponderato e meritato di alcuni ragazzi del nostro settore giovanile. La speranza è quella di completare l'opera".