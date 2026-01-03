Ds AlbinoLeffe sul mercato: "Inseriremo elementi in linea con i nostri parametri"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Dolomiti Bellunesi, il direttore sportivo dell'AlbinoLeffe Antonio Obbedio ha commentato: "Se nei primi mesi della stagione caratterizzati da alti e bassi, anche fisiologici quando si apre un nuovo ciclo, è servito del tempo per settare un nuovo equilibrio complessivo, con l’inizio del girone di ritorno dobbiamo immediatamente trovare continuità di risultati. Sin da Fontanafredda, sarà fondamentale ripartire dall’atteggiamento visto contro l’Alcione: si tratta di un aspetto non negoziabile, che - se si vuole ambire a determinati risultati - dovrà essere un nostro tratto distintivo in ogni circostanza.

L'avversario? Affrontiamo una squadra forte, con una rosa ricca di giocatori navigati in questa categoria, la quale con il nuovo allenatore ha trovato ottimo ritmo e risalito una classifica che, punti alla mano, ci dice che si tratterà di uno scontro diretto. Una partita, dunque, già di per sé non semplice, resa ancora più complessa dalle insidie classiche della prima gara post sosta".

Il dirigente si è poi soffermato ovviamente sui movimenti di mercato della sua squadra: "La volontà è quella di intervenire in alcuni ruoli in cui, soprattutto per motivazioni legate agli infortuni, siamo chiamati a dare maggior profondità e consistenza alle opzioni a disposizione dello staff tecnico. Ad ogni modo, andremo ad innestare solamente elementi in linea con i nostri parametri, sia sul piano tecnico sia su quello economico".