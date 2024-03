Ufficiale AlbinoLeffe, primo contratto da professionista per Agostinelli. Firma fino al 2027

È con una nota ufficiale che l'AlbinoLeffe "comunica che il calciatore Mattia Agostinelli, centrocampista classe 2004, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club seriano sino al 30 giugno 2027.

Prodotto del vivaio bluceleste, in cui ha militato dai Pulcini sino all'Under 19, laureandosi Campione d'Italia e vincendo il Trofeo "Dante Berretti" con la Primavera 3 nella Stagione 2021/22, ha esordito in Serie C lo scorso 28 ottobre in occasione del match di campionato AlbinoLeffe - Arzignano Valchiampo (1-0). Al suo primo anno in Prima Squadra, sin qui ha messo a referto 16 presenze tra campionato e coppa.

A Mattia un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".