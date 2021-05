Alessandria, Di Masi sulla Coppa Italia: "Preclusa la possibilità di scrivere storie come la nostra"

vedi letture

Intervistato da La Stampa il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi ha parlato della riforma della Coppa Italia che taglia fuori i club delle serie inferiori ricordando di come nel 2015/16 la squadra piemontese scrisse una bellissima pagina di storia arrivando fino in semifinale: "Una brutta pagina per il calcio e per come lo vuole la gente: a priori viene preclusa la possibilità di scrivere storie meravigliose come la nostra. Non solo il tifoso si appassiona a storie come quella dell’Alessandria 2015-2016, noi col Genoa che passiamo il turno con un uomo in meno al termine di una partita al cardiopalma sono momenti che avvicinano al calcio a prescindere dal tifo. - continua Di Masi - Tanti appassionati, pur non seguendo da vicino quello transalpino, si ricordano dell’impresa del Calais che arrivò in finale di Coppa di Francia. L’esclusione è un qualcosa di negativo specie se viene fatta a priori in un momento come questo quando il calcio dovrebbe essere inclusivo".