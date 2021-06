Alessandria, Longo sulla finale: "Padova con una rosa da B. Orgoglio e identità per batterlo"

vedi letture

Il tecnico dell'Alessandria Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa in vista della finale d'andata in programma domenica pomeriggio all'Euganeo contro il Padova: “Loro hanno diversi assenti, ma anche a noi mancano giocatori importanti come Mustacchio e Simi. A noi devono interessare le caratteristiche di chi sostituirà Ronaldo, Chirichò e Saber. Il Padova ha una rosa da Serie B e non potevamo incontrare una squadra migliore da affrontare in finale. Dovremo cercare di superare quest'ultimo ostacolo con lo spirito, l'orgoglio e l'identità tattica. - conclude Longo parlando del collega - Mandorlini ha tanta esperienza, ma non ci siamo mai affrontati. Ho sempre seguito il modo in cui fa giocare le sue squadre, sia prima sia questo Padova. Sarà una finale che si risolve in 180 minuti”.