Arbitri in C sotto osservazione. Ds Catanzaro: "No vittimismo, ma servono direzioni più attente"

Ancora una volta gli arbitri di Serie C finiscono sotto la lente di ingrandimento, a margine di direzioni di gara contestate.

Stavolta, a farsi sentire, è il Catanzaro, con il Ds Massimo Cerri che, attraverso i canali ufficiali del club, ha commentato il recupero contro la Viterbese: Siamo molto soddisfatti per l’atteggiamento della squadra. L’approccio è stato quello giusto. Avremmo meritato di più e c’è rammarico per aver perso due punti che ci avrebbero posizionato al terzo posto in classifica. E il rammarico è ancor più grande per gli episodi sfortunati in cui è incappato il signor Cudini di Fermo. Devo infatti sottolineare che lo scorso 10 gennaio, prima della sospensione della gara per nebbia, aveva annullato un gol a Carlini per un fuorigioco apparso quanto meno inesistente. Mercoledì non ha visto un chiaro fallo da rigore ai danni di Evacuo che avrebbe potuto regalarci i 3 punti. Dispiace perché soprattutto in questo frangente era chiaro il fallo commesso sul nostro attaccante. Non vogliamo fare certo del vittimismo, ma è giusto constatare che una direzione di gara più attenta ci avrebbe probabilmente consentito di vincere il match. Si tratta di circostanze che nel calcio, purtroppo, capitano e da uomini di sport lo sappiamo. Tuttavia ci auguriamo di non dover più commentare situazioni simili che penalizzano gli sforzi messi in campo, a ogni livello, dalla nostra società la quale non cerca certo favoritismi ma un trattamento che non svilisca il grande impegno profuso”.