Arezzo, dopo la retrocessione sono giorni di contestazione: i tifosi non vogliono Muzzi e De Vito

vedi letture

Giorni di contestazione, come si evince dalle pagine social del sito amarantomagazine.it, in casa Arezzo.

Dopo la retrocessione, il gruppo organizzato Fossa Ar91, ha richiesto esplicitamente, attraverso uno striscione, il ripescaggio - una delle due opzioni al vaglio del club, che in caso alternativo programmerebbe una Serie D a vincere -, mentre ieri gli ultras hanno chiesto l'allontanamento dal progetto Arezzo del Ds Enzo De Vito e del direttore dell'area tecnica Roberto Muzzi.

Oggi sono in programma alcune importanti riunioni operative della società, capiremo l'evolversi della vicenda.