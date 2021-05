Arezzo, incontri coi giocatori per chiudere in anticipo i contratti e alleggerire le casse

In casa Arezzo, dopo la retrocessione in Serie D, si lavora alla chiusura anticipata dei contratti in scadenza il 30 giugno. Nella giornata di oggi sono infatti andati in scena diversi incontri fra la dirigenza – De Vito e Muzzi – e i vari calciatori con il fine di trovare un accordo che possa alleggerire i costi per il club da una parte e ai giocatori di lasciare anticipatamente gli allenamenti con il club. I calciatori in gran parte hanno già rinunciato a uno o più stipendi con Cherubin, Maggioni, Benucci, Di Nardo, Carletti e non solo ad esempio, che questo pomeriggio non erano con il resto della squadra avendo già incontrato la dirigenza in mattinata trovando un accordo. Lo riferisce Arezzonotizie.it che spiega come invece Cutolo, Sussi e Iacoponi potrebbero continuare con il club anche in Serie D assieme ad alcuni giovani come Zuppel, Stampete, Maggioni e Gagliardi con cui si parlerà del futuro più avanti nonostante alcuni di loro abbiamo offerte da club di categoria superiore.