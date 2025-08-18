La moglie di Mertens scherza: "A Napoli sono pazzi. Abbiamo avvertito De Bruyne"

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, nella sua lunga intervista rilasciata al portale belga Het Belang Van Limburg ha parlato anche di Kevin De Bruyne, connazionale di suo marito e nuovo giocatore del Napoli: "È abituato a Manchester: l'Inghilterra è il paese migliore per diventare una stella del calcio, lì ti lasciano in pace. A Napoli sono completamente pazzi. Ti prendono la mano, il braccio, la gamba, la testa, un video per la mamma, una foto per il papà, un autografo per la nipote. Comunque, lo avevamo avvertito. E anche in quel caso: la vita resta molto dolce".

Nel frattempo l'ex City ha potuto sperimentare la preparazione di Antonio Conte. A Dimaro prima e a Castel di Sangro poi, il centrocampista ha faticato e ha corso agli ordini del tecnico pugliese, che vuole farlo diventare non solo un giocatore in grado di aggiungere qualità, ma anche di recuperare palloni e fare un'ottima fase difensiva.

Basterebbe leggere il palmares del 34enne per capire il suo valore: una Champions League, 6 Premier League, una Coppa di Germania, 2 FA Cup, un Mondiale per Club, una Supercoppa Tedesca, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, una Coppa del Belgio, una Supercoppa Belga e una Jupiler League.