Ufficiale Arzignano, arriva anche il rinnovo in panchina: Banchini prolunga fino al 2027

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arzignano comunica ufficialmente il rinnovo di mister Giuseppe Bianchini, che con il club veneto ha sottoscritto un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027. Quello del tecnico, si aggiunge quindi ai tanti rinnovi attuati dalla società, che da tempo sta programmando il futuro.

Ecco il comunicato:

"L’Allenatore Giuseppe Bianchini rinnova con l’FC Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2027.

Classe ’76, il Tecnico vicentino è arrivato alla guida della Prima Squadra Gialloceleste nel 2020. Nella stagione 20/21 chiude il Campionato al secondo posto in classifica con la conseguente vittoria dei Playoff di Serie D – Girone C, dopo una storica cavalcata. L’annata successiva conquista la promozione tra i Professionisti vincendo il Campionato 21/22, sempre in testa alla classifica con il miglior attacco e la seconda miglior difesa.

Nel primo anno tra i Pro conclude l’annata al nono posto staccando il pass per i Playoff. Dopo essere stato sollevato dall’incarico nel marzo 2024, ad ottobre dello stesso anno ritorna in via dello Sport portando la squadra dal fondo alla salvezza con due Giornate d’anticipo, al decimo posto con 53 punti e al primo turno Playoff di Serie C NOW. La classifica dal suo ritorno in panchina, dalla 10^ alla 38^ Giornata, vede l’Arzignano Valchiampo in quarta posizione dopo L.R. Vicenza, Padova e Feralpisalò (49 punti, 14 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte, 37 gol fatti, 27 gol subiti).

In totale, finora, sono oltre 170 le sue presenze".