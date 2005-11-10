Ufficiale Monopoli, Maci nuovo direttore generale. Laricchia direttore operativo

Il Monopoli riorganizza l'assetto societario: Giampiero Maci è il nuovo direttore generale, Alessandro Laricchia direttore operativo.

Il Monopoli ridisegna il proprio organigramma in vista della nuova stagione. Il club biancoverde ha ufficializzato il ritorno di Giampiero Maci e Alessandro Laricchia, nominati rispettivamente direttore generale e direttore operativo, insieme ad altri importanti cambiamenti nell'assetto societario e nel settore giovanile.

Monopoli, nuovi incarichi societari: Maci direttore generale

Con la conferenza stampa della mattinata di martedì 21 luglio 2026, tenutasi presso Masseria Galleppa, la SS Monopoli 1966 ufficializza due nuove figure dell’organigramma societario: Giampiero Maci sarà il nuovo direttore generale, Alessandro Laricchia il nuovo direttore operativo. Per entrambi si tratta di un ritorno nei quadri dirigenziali della SS Monopoli 1966.

Anche in virtù di queste due nuovi incarichi, Fabio De Carne assume assieme al team manager anche il ruolo di direttore organizzativo e logistica.

Nel corso della conferenza stampa ufficializzate anche le posizioni apicali del settore giovanile con la nomina a responsabile di Marco Cristantielli e a responsabile dell’area tecnica dello stesso settore giovanile di Dino Bitetto.

Francesco Rossiello, presidente SS Monopoli 1966: “Sulle basi solide costruite nelle ultime stagioni, abbiamo voluto inserire due nuove figure dirigenziali che daranno nuovo impulso alle attività del club con la loro esperienza e con le loro qualità. L’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse a disposizione, procedendo negli investimenti fatti già negli scorsi anni, sulla prima squadra. Anche per quanto riguarda il settore giovanile abbiamo scelto la via della continuità promuovendo a responsabile Marco Cristantielli e la via dell’esperienza affidando il ruolo di responsabile tecnico a una figura di carisma come Dino Bitetto”.