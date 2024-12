Ufficiale Arzignano Valchiampo, c'è il rinnovo di Lakti: il centrocampista ha firmato fino al 2026

Erald Lakti rinnova con l’FC Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2026. Classe Duemila, il centrocampista è arrivato in Gialloceleste a luglio 2023 dopo aver ha conquistato da protagonista la promozione in Serie B con il Lecco siglando, al Rigamonti-Ceppi, la sua terza rete nei Professionisti nel ritorno della finalissima Play Off contro il Foggia.

Nato a Prato, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dai Pulcini alla Primavera (di cui ne è stato anche capitano) vincendo una Coppa Italia Primavera. La sua prima esperienza tra i Pro è stata con i colori del Gubbio nella stagione 19/20. Successivamente Renate e Lecco. Vanta anche la convocazione in nazionale, nell’Albania U21.

Premiato lo scorso giugno al Gran Gala’ del Pallone d’Oro, evento organizzato da Il Giornale di Vicenza in collaborazione con TvA Vicenza, come miglior giocatore FC Arzignano Valchiampo – stagione 2023/2024, in maglia numero 6 ha giocato finora più di 4 mila minuti tra Campionato e Coppa Italia Serie C NOW. Sono oltre 50 le presenze raggiunte e 9 le reti siglate ad oggi.