Ufficiale Ascoli, Del Sole è ufficialmente bianconero. Ha firmato fino al 2027

Con il seguente comunicato l’Ascoli ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Alessandro Del Sole, il quale ha firmato un contratto biennale con i bianconeri dopo essersi trasferito dal Giugliano:

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Giugliano le prestazioni sportive dell’attaccante Ferdinando Del Sole. Nato a Napoli il 17 gennaio 1998, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

E’ cresciuto nelle giovanili del Pescara fino all’esordio in Serie B nella s.s. 2017/2018; seguono le esperienze con Juve Stabia in B, Juventus Under 23 e, in Serie C, con Ancona, Potenza, Latina, Pineto e Giugliano. Ottimo il rendimento avuto col club campano, col quale, in soli tre mesi, ha totalizzato 14 presenze, realizzando 8 gol e 3 assist. Come nelle sue esperienze al Pescara, Ancona, Potenza e Latina, anche con la maglia del Giugliano ha centrato i playoff.

Benvenuto, Ferdinando!