Audace Cerignola, è addio con Maiuri. Il tecnico ha risolto il contratto coi pugliesi
Cambio di guida tecnica in casa Audace Cerignola. Il club ha infatti annunciato l'addio del tecnico Maiuri, una notizia che era già nell'aria da qualche tempo e che ora ha i crismi dell'ufficialità come si legge nella nota dei pugliesi:
"La S.S. Audace Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Vincenzo Maiuri.
Il Club desidera ringraziare mister Maiuri per il lavoro svolto con professionalità, serietà e dedizione nel corso della stagione sportiva appena conclusa. Un percorso vissuto con impegno quotidiano, senso di responsabilità e rispetto dei valori dell’Audace Cerignola, che ha contribuito alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’Audace Cerignola augura a Vincenzo Maiuri le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera".
Per Maiuri è pronta una nuova esperienza in Serie C con il Sorrento che ha già trovato un accordo per i prossimi due anni e nelle prossime ore annuncerà dunque l'arrivo del nuovo allenatore.