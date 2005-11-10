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Audace Cerignola, è addio con Maiuri. Il tecnico ha risolto il contratto coi pugliesi

Audace Cerignola, è addio con Maiuri. Il tecnico ha risolto il contratto coi pugliesi TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 10:46Serie C
Il tecnico può ora firmare un biennale con il Sorrento sempre in Serie C

Cambio di guida tecnica in casa Audace Cerignola. Il club ha infatti annunciato l'addio del tecnico Maiuri, una notizia che era già nell'aria da qualche tempo e che ora ha i crismi dell'ufficialità come si legge nella nota dei pugliesi:

"La S.S. Audace Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Vincenzo Maiuri.

Il Club desidera ringraziare mister Maiuri per il lavoro svolto con professionalità, serietà e dedizione nel corso della stagione sportiva appena conclusa. Un percorso vissuto con impegno quotidiano, senso di responsabilità e rispetto dei valori dell’Audace Cerignola, che ha contribuito alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’Audace Cerignola augura a Vincenzo Maiuri le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera".

Per Maiuri è pronta una nuova esperienza in Serie C con il Sorrento che ha già trovato un accordo per i prossimi due anni e nelle prossime ore annuncerà dunque l'arrivo del nuovo allenatore.

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