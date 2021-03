Avellino, Braglia pensa al campionato. Il futuro viene dopo: "A fine torneo ne parleremo"

La Ternana sta volando, ma l'Avellino può comunque sperare ancora nella B diretta - che per il momento a livello matematico non condanna nessuno - o comunque puntare all'ottimo piazzamento nei playoff per giocarsi poi le proprie chances. Ed è solo questo il pensiero di mister Piero Braglia che, come riferisce tuttoavellino.it, di rinnovo e futuro ancora non vuol sentirne parlare: "A me non interessa molto, sono tanti i discorsi che nel caso dovremmo affrontare. A me al momento non interessa il discorso rinnovo, le trovo anche fuori posto e fuori tempo. A fine campionato ne parleremo, se saremo contenti si continua, altrimenti ognuno per la sua strada".