Avellino, Di Somma sul futuro: "Braglia carico. Il futuro? Non so ma mi piacerebbe restare"

vedi letture

Salvatore Di Somma, direttore sportivo dell'Avellino, intervenuto ai microfoni di SportChannel, come riportato da tuttoavellino.it, ha dichiarato: "Dopo l'incontro che faremo io, Braglia e il presidente D'Agostino ne sapremo di più sul futuro. Con Braglia mi sento spesso, con lui ho un rapporto che dura da 40 anni, col presidente mi sono visto dopo la partita col Padova ed era molto dispiaciuto. L'ho sentito il giorno dopo, per il suo compleanno, e mi è sembrato di nuovo carico e pronto a ripartire, migliorando l'organico. Qualche richiesta l'ho ricevuta, ma per me l'Avellino è tutto. Ma non posso sapere quale sarà il mio futuro, a me piacerebbe rimanere, ma se la società la pensa diversamente, pazienza. Io sono contento del percorso fatto dalla squadra. Se vediamo come siamo partiti e cosa ci è accaduto durante la stagione, siamo contenti".