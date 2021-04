Bagarre per gli accrediti di Pontedera-Pro Vercelli. La nota del club toscano

E’ bagarre accrediti stampa a Pontedera per il recupero di campionato di mercoledì contro la Pro Vercelli. Il club toscano, con una nota, ha comunicato l’esaurimento dei posti disponibili al ‘Mannucci’ poiché “gli accrediti per il match in questione sono già stati richiesti, e regolarmente rilasciati dalla società Granata, per il giorno in cui la gara Pontedera-Pro Vercelli si sarebbe dovuta giocare ufficialmente, ovvero il 18 aprile scorso”. Una situazione, questa, che ha creato un vero e proprio problema gestionale in seno alla società granata in queste ultime ore.