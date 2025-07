Ufficiale Pro Patria, una scommessa dalla D: ecco Reggiori, al primo contratto da professionista

La Pro Patria pesca dalla Serie D. Il club di Busto Arsizio ha comunicato nella giornata odierna di aver ingaggiato ufficialmente Pietro Reggiori: il terzino sinistro originario di Varese e classe 2005 affronterà la sua prima esperienza in Serie C. Proprio nel club biancoblù dove ha mosso i primi passi nelle giovanili. Nella passata stagione il ragazzo di 20 anni ha disputato 17 partite e siglato un gol. Adesso, come reso noto dalla sua nuova squadra, festeggia il suo primo contratto da "grande", un triennale fino al 2028.

Il comunicato ufficiale della Pro Patria

"Pietro Reggiori è un giocatore biancoblu. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Pietro Reggiori.

Per il difensore classe 2005, nella passata stagione, 17 partite e un gol in maglia biancoblu.

Reggiori ha firmato il suo primo contratto da professionista sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2028.

Ancora insieme, Pietro!".

Nella stessa giornata è arrivato anche l'annuncio ufficiale di Mastroianni:"Ferdinando Mastroianni è un giocatore biancoblù. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Ferdinando Mastroianni. L’attaccante classe 1992, dopo 5 anni, torna a vestire la maglia biancoblu. Nella sua carriera tra i professionisti ha militato anche nelle fila di Albinoleffe, Lecco, Pro Piacenza, Fiorenzuola, Latina. Mastroianni sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027. Bentornato a Busto, Ferdinando!".