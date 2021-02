Bari, Auteri a rischio. Ci sarebbe anche Carrera in corsa per la panchina

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sky Sport potrebbe essere Massimo Carrera a sostituire Gaetano Auteri sulla panchina del Bari. Per l’ex difensore, che nella piazza pugliese ha giocato dal 1986 al 1991 conquistando anche la promozione in Serie A, si tratterebbe della prima esperienza in panchina in Italia da capo allenatore dopo aver guidato Spartak Mosca e AEK Atene all’estero. L'ex di Atalanta e Juventus dovrà vedersela con Massimo Rastelli, in pole, e Leonardo Semplici oltre che su un altro grande ex come Giampiero Ventura.