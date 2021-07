Bari, Terrani sarà valutato da Mignani. In caso di cessione c'è già il Mantova

Dopo aver aiutato il Como a raggiungere la Serie B, l'esterno d'attacco Giovanni Terrani è pronto a rientrare al Bari. Anche se, verosimilmente, solo in via temporanea: il classe '94 sarà valutato dal nuovo allenatore Mignani, ma nel caso in cui non dovesse rientrare nel suo progetto tecnico è già pronto a muoversi il Mantova sulle sue tracce. Lo riferisce TuttoBari.