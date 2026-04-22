Pianese, la carica di Bertini: "C'è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci crediamo"

"Devono incastrarsi un po’ di risultati, ma c’è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci crediamo": così, ai canali ufficiali del club, il centrocampista della Pianese Marco Bertini, che ha parlato nella settimana che porterà all'ultima e decisiva sfida del campionato di Serie C. Poi, al via i playoff, che le zebrette amiatine hanno conquistato con due turni di anticipo, ma la griglia degli spareggi promozione del Girone B può ancora regalare sorprese.

Battere la Ternana sarà quindi fondamentale: "La squadra sta bene. Ci stiamo allenando con continuità in vista dei prossimi impegni, ma anche con la massima serenità: siamo consapevoli di aver fatto un buon campionato, ma anche del fatto che possiamo ancora migliorare il nostro piazzamento. Stiamo spingendo forte e speriamo che le prossime partite possano regalarci delle soddisfazioni. Abbiamo fatto una grande stagione: Abbiamo raggiunto l’obiettivo primario con largo anticipo e conquistato anche i playoff, ripeto che il bilancio è positivo, ma vogliamo sempre migliorarci e proveremo a farlo fino alla fine”.

Conclude quindi: "La Ternana, come la Juventus Next Gen (avversario del precedente turno, ndr), è una squadra forte, con giocatori esperti e di qualità, però siamo consapevoli di quello che possiamo fare. È l’ultima partita e vogliamo chiudere nel migliore dei modi, faremo il massimo per ottenere un risultato positivo: che sia una vittoria o un pareggio lo dirà il campo. L’importante sarà essere uniti, dare tutto e poi vedere dove riusciremo ad arrivare. Possiamo chiudere sesti come anche più indietro, quindi il nostro compito è quello di fare la nostra partita e poi guardare i risultati degli altri”.