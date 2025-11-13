Pianese, Bertini non sottovaluta il Pondera: "Lo dice la classifica: è uno scontro diretto"

“Dopo ogni vittoria si lavora sicuramente meglio, l’umore è alto e siamo tutti più felici”: parola del centrocampista della Pianese Marco Bertini, che dopo la vittoria sul Rimini ha parlato ai canali ufficiali del club amiatino, quando per altro la sfida contro il Pontedera si fa sempre più vicina.

Il classe 2002 ha poi proseguito: "Era importante portare a casa i tre punti anche perché vincere aiuta a vincere. Siamo contenti, ma sappiamo anche che non dobbiamo e non possiamo accontentarci. Dobbiamo continuare così e fare più punti possibili: siamo un bel gruppo, molto unito, dobbiamo spingere, lavorare bene e restare concentrati. È un momento positivo, ma il campionato è lungo: bisogna affrontare ogni partita come fosse una finale, già a partire da domenica. Quella contro il Pontedera sarà una partita importante. È vero che siamo leggermente sopra in classifica, ma resta uno scontro diretto. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto e cercare, se possibile, di portare a casa i tre punti. Sarà fondamentale farsi trovare pronti”.

Conclude poi: "A me sicuramente piacerebbe fare qualche gol in più ed essere più pericoloso in fase offensiva, per aiutare la squadra, ma mi interessa soprattutto che il mio contributo serva al gruppo. La Serie C è un campionato che cambia ogni anno, ma mantiene le sue caratteristiche: equilibrio e intensità. A parte due o tre squadre che in questo momento sembrano avere qualcosa in più, tutte le altre se la giocano. Non esistono partite facili, ogni gara è tosta, in casa o fuori”.