Bra, tesserato il classe 2003 Mattia La Marca: arriva dal Chisola
Mattia La Marca ha firmato il contratto da professionista con il Bra! Classe 2003, "numero 10" di ruolo con fantasia e intelligenza tattica.
Cresce calcisticamente nelle giovanili del Torino, arrivando fino alla Primavera. Gioca in Serie D con l'Asti (2022/2023) e poi, sempre nella quarta serie, si trasferisce al Chisola (dal luglio 2023). Inizia la pre-season a Vinovo, con il Chisola, e poi diventa ufficiale il suo passaggio nella città della Zizzola.
Si è già allenato con i nuovi compagni ed è a disposizione di mister Fabio Nisticò per Bra-Perugia (domani alle 18 a Sestri Levante).
