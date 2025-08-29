Ufficiale Udinese, blindato il talento classe 2007: Pejicic ha rinnovato fino al 2028

L'Udinese ha blindato uno dei suoi calciatori di prospettiva. Il club friulano ha infatti rinnovato l'intesa con David Pejicic fino al 2028, a testimonianza del fatto che la società crede nelle qualità del classe 2007. In carriera vanta una presenze con i friulani, 4 incontri e 2 gol con l'Under 17 e 77 partite e 17 reti con la Primavera. Inoltre è sceso in campo 8 volte, segnando 2 gol, con la Slovenia Under 15 e 21, con 5 reti all'attivo, con l'Under 17.

Di seguito il comunicato con cui è stata annunciata la notizia sul sito ufficiale della squadra allenata da Kosta Runjaic: "Udinese Calcio comunica di aver prolungato il contratto con David Pejicic fino al 30 giugno 2028. Il talento sloveno si lega ai colori bianconeri per altri 3 anni. Complimenti, David".

Il tecnico in conferenza stampa quest'oggi ha aggiornato sul mercato, spiegando che non partirà nessuno da qui al termine della sessione di trasferimenti. Su Solet ha aggiunto che si parlava dell'interesse dell'Inter, ma che la questione è chiusa e che il calciatore gli ha garantito che resterà all'Udinese: "Ha ancora molto potenziale da dimostrare, quando ci riuscirà diventerà uno dei migliori difensori della Serie A, tutti lo vorranno".