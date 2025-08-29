Ufficiale
Pescara, arriva in prestito dal Cagliari l'attaccante Alessandro Vinciguerra
Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo, dal Cagliari Calcio, le prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Vinciguerra.
Il giocatore si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini e sarà a disposizione per le prossime sfide della squadra.
