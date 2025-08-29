Ufficiale Juve Stabia, arriva Giorgini dal Sudtirol: operazione in prestito con obbligo condizionato

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Fussball Club SudTirol per l’acquisizione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del difensore Andrea Giorgini.

Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Fano il 22 aprile 2002, Giorgini è cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città, con cui ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/20, collezionando 3 presenze.

Nel 2020/21 si è trasferito al Latina, dove in tre stagioni ha disputato 87 partite, realizzando 3 gol e fornendo 6 assist.

Dalla stagione 2022/23 veste la maglia del SudTirol, con cui ha debuttato in Serie BKT, totalizzando finora 66 presenze, 2 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia Frecciarossa.

Le prime parole in maglia gialloblu di Andrea dopo la firma del contratto: “Sono davvero entusiasta di poter difendere i colori della Juve Stabia. Ringrazio il direttore sportivo Lovisa e mister Abate per la grande fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare i miei compagni di squadra a raggiungere nuovi traguardi ambiziosi. Arrivo in un gruppo che nelle ultime due stagioni ha prima dominato in serie C e poi ha vissuto un campionato da protagonista in serie B fino alla semifinale playoff. Sono sicuro che il calore e l’entusiasmo della gente di Castellamare mi daranno ancora più spinta per dare tutto me stesso e poter mettere al servizio della squadra le mie caratteristiche. Prometto grinta, tenacia, passione e tanta determinazione per portare sempre più in alto questa società e far felice un pubblico straordinario che ho ammirato da avversario e che ora sono onorato di rappresentare. Forza Vespe!”