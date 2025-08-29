Ufficiale
Potenza, ceduto in prestito annuale Vincenzo Galletta al Francavilla FC
Potenza Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore Vincenzo Galletta alla società FC Francavilla.
La società augura a Vincenzo le migliori soddisfazioni umane e sportive per il prosieguo della stagione.
