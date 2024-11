Ufficiale Caldiero, colpo d'esperienza in attacco: arriva la firma di Scappini. Il comunicato

Il Calcio Caldiero Terme è lieto di comunicare di essersi assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante Stefano Scappini, che ha sottoscritto con il club gialloverde un contratto fino al termine della corrente stagione sportiva. Attaccante classe 1988, ha iniziato a tirare i primi calci al pallone nella Ternana e successivamente nella Sampdoria, con cui si è tolto la soddisfazione di vincere un Campionato Primavera. Tra i professionisti ha totalizzato oltre 500 presenze, in club blasonati come Pontedera, Cremonese, Cittadella, Reggiana, Modena, Torres e Novara, mettendo a segno 136 gol complessivi tra Serie B e Serie C. L’attaccante ha scelto il numero 90. A Stefano il più cordiale benvenuto da tutto il Calcio Caldiero Terme. La presentazione ufficiale alla stampa di Stefano Scappini si svolgerà venerdì 29 novembre alle ore 13.45 allo stadio Mario Berti.

Stefano Scappini (attaccante Calcio Caldiero Terme): “Sono molto felice di essere qui. La prima impressione è stata positiva con tutte le componenti della società. Subentro in corsa in una realtà con un obiettivo molto chiaro come quello della salvezza. Metto a disposizione la mia esperienza per raggiungere la meta prefissata. Sono pronto per questa avventura”.