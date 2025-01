Ufficiale Caldiero Terme, il giovane portiere Kuqi scende di categoria e va in prestito al Fiorenzuola

vedi letture

U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di annunciare l’arrivo di Orgito Kuqi, portiere classe 2003, che vestirà la maglia rossonera per la stagione in corso. Kuqi approda a Fiorenzuola con la formula del titolo temporaneo dal Caldiero, società militante in Lega Pro.

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, Kuqi è poi passato nel mondo dei grandi al Caldiero, dove ha collezionato un totale di 81 presenze tra Serie D e Lega Pro. La scorsa stagione, Kuqi è stato protagonista della vittoria del Campionato Serie D dei veneti, disputando 38 partite complessive.