Ufficiale Caldiero Terme, la sconfitta a Vercelli costa caro: esonerato mister Soave

Il Calcio Caldiero Terme comunica di aver sollevato Cristian Soave dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Cristian Soave vanno i più sinceri ringraziamenti da parte dell’intero mondo termale, per essere stato tra i principali artefici della recente scalata del club dall’Eccellenza alla Lega Pro e per l’impegno e la professionalità con cui ha svolto il proprio ruolo da luglio fino ad oggi. Al tecnico i migliori auguri per un proseguimento di carriera ricco di soddisfazioni.