Ufficiale Campobasso, rinforzo in difesa: ha firmato il giovane Melvin Remy

Colpo in difesa per il Campobasso FC: arriva Melvyn Jacques Jean Remy, difensore centrale classe 2003. Il giovane calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2025.

Nato calcisticamente in Francia, Remy ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Montpellier. La sua carriera lo ha poi portato in Spagna al Cádiz, per proseguire successivamente in Portogallo. Le sue esperienze più recenti lo hanno visto indossare le maglie del Venezia e della Pianese.