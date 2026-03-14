Carpi, Cassani: "Dobbiamo essere pronti a fare una prestazione con un'intensità importante"

Il tecnico del Carpi Stefano Cassani ha presentato il prossimo match di campionato contro il Livorno: "Il fatto di aver avuto la settimana più lunga ci ha permesso di recuperare un po' di condizione, in vista di una partita che - come tutte quelle restanti, da qua alla fine - sarà fondamentale.

Il Livorno è una squadra che sta molto meglio rispetto al girone d'andata. Dobbiamo essere pronti a fare una prestazione con un'intensità importante. Domani rientreranno Pitti e Cecotti. Giani, Forapani e Casarini non saranno a disposizione".