Carpi, Cassani: "Dobbiamo essere pronti a fare una prestazione con un'intensità importante"
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Il tecnico del Carpi Stefano Cassani ha presentato il prossimo match di campionato contro il Livorno: "Il fatto di aver avuto la settimana più lunga ci ha permesso di recuperare un po' di condizione, in vista di una partita che - come tutte quelle restanti, da qua alla fine - sarà fondamentale.
Il Livorno è una squadra che sta molto meglio rispetto al girone d'andata. Dobbiamo essere pronti a fare una prestazione con un'intensità importante. Domani rientreranno Pitti e Cecotti. Giani, Forapani e Casarini non saranno a disposizione".
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