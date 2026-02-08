Carpi, Cassani non fa drammi: "Ottima partita, ma serviva più cinismo"

Nonostante la sconfitta contro il Ravenna, Stefano Cassani prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico del Carpi analizza con lucidità la gara, sottolineando come ancora una volta siano mancati concretezza e freddezza sotto porta.

“Anche oggi abbiamo avuto palle gol che non abbiamo sfruttato. In campi difficili come questo, se non realizzi le occasioni che hai fai fatica a portare a casa punti”, ha spiegato l’allenatore, evidenziando il limite principale della sua squadra.

Cassani, però, difende la prestazione dei suoi: “Sono convinto che nel complesso abbiamo fatto un’ottima partita. Ho visto una squadra intensa”. Un segnale incoraggiante, soprattutto per atteggiamento e spirito, in una sfida resa complicata anche dalle condizioni del terreno di gioco.

Il campo pesante e il ritmo elevato hanno richiesto un grande dispendio energetico: “Abbiamo speso tanto, fra intensità della gara e campo pesante”. Ora l’attenzione si sposta subito al prossimo impegno contro l’Arezzo, con l’obiettivo di recuperare energie fisiche e mentali: “Cercheremo di recuperare nel migliore dei modi”.