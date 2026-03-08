Carpi, Cassani: "Dobbiamo pensare a ritrovare intensità e disponibilità"
Il tecnico del Carpi Stefano Cassani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Torres: "La partita con la Torres avrà la stessa importanza di quella col Bra di qualche settimana fa. Dobbiamo ripartire assolutamente dopo queste due sconfitte. Puletto domani sarà a disposizione. Giani e Gaddini stanno meglio, hanno messo minuti nelle gambe contro il Gubbio.
La Torres è una squadra con valori importanti. Noi dobbiamo pensare a ritrovare intensità e disponibilità che ci sono un po' mancate in quest'ultima settimana".
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C'è anche Scamacca per Gattuso
