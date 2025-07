Ufficiale Carpi, dopo due stagione è addio col centrocampista Mandelli. La nota dei biancorossi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:52 Serie C

L’AC Carpi saluta e ringrazia Andrea Mandelli.

Mandelli, che per 2 stagioni è stato il metronomo della manovra biancorossa, nonché elemento cardine per il ritorno fra i pro e per il successivo mantenimento della categoria - con la sua leadership dentro e fuori dal campo - conclude la sua esperienza dopo aver collezionato 53 presenze condite da 1 gol e 17 assist.

La Società AC Carpi ti ringrazia per la professionalità dimostrata e ti augura un soddisfacente prosieguo di carriera, Mande !