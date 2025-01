Ufficiale Carpi, il portiere Daniel Theiner arriva in prestito fino a giugno dal Sudtirol

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:32 Serie C

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore Daniel Theiner.

Theiner, portiere altoatesino classe 2004 nativo di Merano, arriva in prestito dal Sudtirol, squadra nella quale è cresciuto. Nella passata stagione, Daniel ha totalizzato – in prestito al Sassuolo Primavera – 34 presenze, contribuendo in maniera determinante alla conquista del Campionato di Primavera 1 da parte dei neroverdi.

Theiner arriva in biancorosso con la formula del prestito sino al prossimo 30 Giugno 2025.

“Sono molto contento di essere a Carpi. Non vedo l’ora di iniziare la mia prima esperienza nel calcio dei grandi. Le prime sensazioni sono assolutamente positive, ho da subito instaurato un bel rapporto con il Presidente e con il Direttore.“