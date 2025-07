Ufficiale Carpi, Mattia Rigo arriva a titolo definitivo dall'Hellas. Accordo fino al giugno 2027

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Mattia Rigo.

Rigo, terzino mancino classe 2004, torna in biancorosso dopo la positiva seconda parte di stagione 2024/25 disputata con l’AC Carpi, nella quale ha totalizzato 13 presenze condite da 1 gol e 1 assist.

Rigo ha sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 Giugno 2027.

“La fiducia che ho ricevuto da parte del Presidente - ha detto il calciatore -, del Direttore e in generale di tutto il Club è stata contagiosa, mi ha convinto subito a tornare. Il progetto proposto ha fatto il resto: c’è un nuovo allenatore, ma credo possa far risaltare le mie caratteristiche. A Carpi ho trascorso l’ultima parte della scorsa stagione trovandomi molto bene; volevo tornare per aiutare la squadra in questo nuovo campionato e per mettermi a completa disposizione del Mister".